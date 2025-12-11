C’è una maschera viso per ogni esigenza della pelle

Le maschere viso in tessuto sono diventate un must nella skincare routine, offrendo soluzioni mirate per ogni tipo di pelle. Dalle pelli secche a quelle grasse, queste maschere consentono un trattamento rapido e efficace, diventando un alleato quotidiano per migliorare l’aspetto e la salute della pelle.

C'è stato un momento – che più o meno combacia con l'arrivo della skincare routine coreana – che ci aveva fatto scoprire le maschere viso in tessuto. Ma dopo l'entusiasmo iniziale, abbiamo un po' perso questa buona abitudine e ce ne siamo quasi dimenticate. Almeno fino ad oggi. Perché TikTok le ha fatte diventare ancora una volta un prodotto cool, sopratutto le maschere coreane al collagene che regalano una pelle rimpolpata e glossata. Ma il punto non è solo questo. Anzi, è un approccio quasi superficiale che fa perdere di vista il vero motivo per cui questo prodotto di bellezza è importante in ogni skincare routine.

