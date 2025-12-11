C' è un cane abbandonato | indagine-lampo dei carabinieri sequestrati due Amstaff

Nella mattinata di ieri, i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante un possibile caso di abbandono di un cane. Durante le operazioni, sono stati sequestrati due esemplari di razza Amstaff, avviando un’indagine immediata per approfondire la vicenda.

