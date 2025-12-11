C’è tanta Tuscia nel riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco

La cucina italiana, simbolo di tradizione e cultura, ha ottenuto il riconoscimento come patrimonio immateriale dell’UNESCO. Un traguardo importante che sottolinea il valore universale delle sue eccellenze gastronomiche e la ricchezza della Tuscia, regione che rappresenta un esempio autentico di questa eccellenza. Un riconoscimento celebrato a livello globale, confermando il ruolo centrale della cucina nel patrimonio culturale italiano.

Ne stanno parlando praticamente tutti e a ragione. La cucina italiana è stata riconosciuta in via ufficiale patrimonio immateriale dell’Unesco, un traguardo che in molti si aspettavano e che conferma le valutazioni positive dello scorso mese di novembre da parte del comitato intergovernativo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

https://www.tusciaup.com/ponte-dellimmacolata-saccende-lalbero-mercatini-villaggi-luminarie-atmosfere-di-natale-domenica-al-museo-e-tanta-arte-e-cultura/355175 Con il ponte dell'Immacolata la Tuscia si trasforma in un grande palcoscenico natalizio: la sc - facebook.com Vai su Facebook