C’è il Festival Zipoli Il coro di voci bianche e il grande organista Gli auguri si cantano

Il Festival Zipoli torna a animare la periferia cittadina con la sua quinta tappa, portando sul palco un affascinante incontro tra il coro di voci bianche e il grande organista. Un evento ricco di suggestioni musicali che unisce tradizione e innovazione, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra le note delle canne dell’organo e le voci pure dei giovani cantori.

Le voci delle canne dell' organo in dialogo con le voci bianche: tante le suggestioni della quinta tappa del XIV Festival Zipoli che torna ad animare la periferia cittadina con la grande musica. Un concerto prenatalizio, come sempre a ingresso libero, con grandi capolavori da Zipoli all'età contemporanea, sabato alle 21 nella Chiesa del Sacro Cuore in via Ofanto ai Ciliani, con un programma che spazia da Bach a Brahms, Correa de Arauxo, Poulenc e naturalmente Domenico Zipoli, arrichito da canti della tradizione natalizia. Protaginisti della serata saranno l'eccellente organista spagnolo Joxe Benantzi Bilbao, concertista di fama internazionale e docente presso il conservatorio di Alicante, il Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica Verdi e il Gruppo Vocale InCantiamo diretti da Rossella Targetti.

C'è il Festival Zipoli. Il coro di voci bianche e il grande organista. Gli auguri si cantano - Sabato sera alla chiesa del Sacro Cuore dei Ciliani con ingresso libero.

