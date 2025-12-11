Caveman - L’uomo delle caverne a Fiorenzuola lo spettacolo di Maurizio Colombi

Ilpiacenza.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 20,45 al Teatro Verdi di Fiorenzuola andrà in scena lo spettacolo di Maurizio Colombi "Caveman - L’uomo delle caverne"In un mondo dove il matrimonio è ormai un’istituzione in crisi, la comicità sagace che gioca con la sdrammatizzazione del rapporto uomo-donna rende. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

