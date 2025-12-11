Cave Crave – Recensione su Quest 3S

Cave Crave su Quest 3S è un'esperienza VR che punta a immergere il giocatore in un’atmosfera di tensione sottile e crescente. Attraverso ambienti claustrofobici e dettagli curati, il titolo crea un’atmosfera avvolgente e coinvolgente, dove ogni passo contribuisce a costruire un senso di inquietudine e suspense, senza ricorrere a effetti spettacolari.

Cave Crave appartiene a quella categoria di esperienze VR che non cercano la spettacolarità immediata, ma una tensione più sottile e viscerale, costruita centimetro dopo centimetro, mentre le pareti diventano sempre più strette e la torcia esita a illuminare un ambiente che non promette alcuna via d’uscita. È un progetto che si allontana dal linguaggio canonico del videogioco per abbracciare una dimensione quasi fisica, dove il corpo dell’utente — o meglio, il suo fantasma simulato — è costretto a replicare movimenti lenti, controllati, a volte goffi, e a confrontarsi con quella sensazione di vulnerabilità che solo la VR più “tattile” sa evocare. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Cave Crave – Recensione su Quest 3S