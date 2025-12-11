Cava de' Tirreni spaccio nella movida | un arresto e una denuncia

Nella movida di Cava de' Tirreni, si sono registrati recenti interventi delle forze dell'ordine legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un arresto e una denuncia sono stati effettuati, coinvolgendo una giovane donna e una minorenne, nell'ambito di operazioni volte a contrastare il fenomeno nel territorio.

Una giovane donna è stata arrestata e una minorenne denunciata a piede libero con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Cava de' Tirreni. L'intervento è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Stato, durante i controlli straordinari predisposti per il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Droga a Nocera Inferiore, chiusa l'inchiesta sulla centrale di spaccio: 18 indagati - Traffico di droga da Nocera Inferiore a Cava de' Tirreni, con base a Castel San Giorgio: chiusa l'inchiesta condotta dalla Dda Antimafia per 18 persone. Come scrive ilmattino.it

Cava de' Tirreni, spaccio di droga tra ragazzini: in sette rischiano il processo - Un giro di droga, hashish e marijuana, gestito da ragazzi minorenni, in un'età compresa tra i 16 e i 17 anni. Lo riporta ilmattino.it