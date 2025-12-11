Caterina Filograno in scena con ‘Anche in casa si possono provare emozioni forti’ | Una storia di matriarcato ispirata alla mia famiglia

Caterina Filograno presenta lo spettacolo “Anche in casa si possono provare emozioni forti”, un’interpretazione ispirata alla sua esperienza familiare. La produzione, realizzata da Sardegna Teatro, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e Teatri di Bari, offre uno sguardo intimo e coinvolgente su tematiche di matriarcato e relazioni familiari.

Caterina Filograno porta in scena una parte della sua vita nello spettacolo teatrale “ Anche in casa si possono provare emozioni forti ”, una produzione di Sardegna Teatro, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e Teatri di Bari. L’autrice e attrice, formata alla Scuola Luca Ronconi, ha scelto un’opera matriarcale che mostra, attraverso cinque donne, cinque generazioni diverse. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato sul significato profondo dell’opera e sui progetti futuri. Intervista alla autrice e attrice Caterina Filograno. Dopo il successo di Monopoli e Bari, “ Anche in casa si possono provare emozioni forti ” arriva il 12 e il 13 dicembre 2025 alla Triennale di Milano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

