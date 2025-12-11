Caterina Balivo irriconoscibile la conduttrice con il caschetto liscissimo e corto

Caterina Balivo ha stupito i suoi fan con un nuovo look: un caschetto liscissimo e corto. La conduttrice de La Volta Buona ha condiviso immagini che mostrano un taglio di capelli inedito, diverso dal suo stile abituale, lasciando tutti senza parole.

La conduttrice de La Volta Buona ha sorpreso tutti con un look insolito per lei, un'acconciatura super corta Caterina Balivo ha sfoggiato un look inedito che ha sorpreso non poco i suoi fan, la famosa conduttrice ha condiviso alcune immagini in cui ha mostrato un taglio di capelli che i suoi fan non si aspettavano. Il famoso volto Rai è molto apprezzato dal pubblico per la sua semplicità ed eleganza, con uno stile che non è mai eccessivo, ha classe da vendere e, con il caschetto liscio e corto che ha sfoggiato, ha mostrato un suo lato ancora più chic di quello che tutti conoscono.

