Catena Fiorello | La colecisti si è trasformata in una mostruosità Ho rischiato di morire per sepsi Il racconto della scrittrice

Catena Fiorello rivela il grave episodio di salute vissuto lo scorso inverno, durante il Festival di Sanremo. La scrittrice e conduttrice ha descritto con grande emozione il suo calvario, con un intervento alla colecisti che si è trasformato in una complicazione pericolosa, rischiando di mettere fine alla sua vita.

Il racconto è impressionante. "Ho rischiato davvero la vita". Catena Fiorello, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ricorda il dramma vissuto lo scorso inverno, durante i giorni del Festival di Sanremo."La colecisti si è trasformata in una mostruosità. I calcoli sono una cosa seria e l'ho sperimentato personalmente, possono portare anche alla morte in casi estremi. Milleunadonna.it

