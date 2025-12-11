Catena Fiorello | La colecisti si è trasformata in una mostruosità Ho rischiato di morire per sepsi Il racconto della scrittrice
Catena Fiorello rivela il grave episodio di salute vissuto lo scorso inverno, durante il Festival di Sanremo. La scrittrice e conduttrice ha descritto con grande emozione il suo calvario, con un intervento alla colecisti che si è trasformato in una complicazione pericolosa, rischiando di mettere fine alla sua vita.
Il racconto è impressionante. "Ho rischiato davvero la vita". Catena Fiorello, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ricorda il dramma vissuto lo scorso inverno, durante i giorni del Festival di Sanremo."La colecisti si è trasformata in una mostruosità. I calcoli sono una cosa seria e l'ho sperimentato personalmente, possono portare anche alla morte in casi estremi. Milleunadonna.it
Catena Fiorello ha rischiato di morire durante Sanremo per la colecisti e una decisione che non arrivava - E’ a La volta buona che Catena Fiorello racconta della colecistite malcurata, della malattia che le ha fatto rischiare la vita. ultimenotizieflash.com
Catena Fiorello choc: “La malattia? Ho rischiato di morire per i calcoli alla colecisti”/ “Dolori terribili…” - Catena Fiorello alle prese con i calcoli alla colecisti: il racconto choc della malattia, affrontata alcuni mesi fa, a La Volta Buona. ilsussidiario.net
Catena Fiorello: "Ho rischiato di morire per una sepsi. E cerco da anni la famiglia milanese che visse con noi" x.com
