Catena Fiorello condivide il suo drammatico esperienza di salute, raccontando come una complicanza alla colecisti abbia rischiato di metterle fine. Ospite a La volta buona, la scrittrice ha descritto il grave episodio che l’ha colpita lo scorso inverno, durante il Festival di Sanremo, evidenziando i pericoli di questa condizione e il suo fragile stato di salute.

© Milleunadonna.it - Catena Fiorello: " La colecisti si è trasformata in una mostruosità. Ho rischiato di morire per sepsi". Il racconto della scrittrice

Il racconto è impressionante. "Ho rischiato davvero la vita". Catena Fiorello, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ricorda il dramma vissuto lo scorso inverno, durante i giorni del Festival di Sanremo."La colecisti si è trasformata in una mostruosità. I calcoli sono una cosa seria e l'ho sperimentato personalmente, possono portare anche alla morte in casi estremi. Milleunadonna.it

Catena Fiorello ha rischiato di morire durante Sanremo per la colecisti e una decisione che non arrivava - E’ a La volta buona che Catena Fiorello racconta della colecistite malcurata, della malattia che le ha fatto rischiare la vita. ultimenotizieflash.com