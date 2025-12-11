Catena Fiorello | La colecisti si è trasformata in una mostruosità Ho rischiato di morire per sepsi Il racconto della scrittrice

Catena Fiorello condivide il suo drammatico esperienza di salute, raccontando come una complicanza alla colecisti abbia rischiato di metterle fine. Ospite a La volta buona, la scrittrice ha descritto il grave episodio che l’ha colpita lo scorso inverno, durante il Festival di Sanremo, evidenziando i pericoli di questa condizione e il suo fragile stato di salute.

Il racconto è impressionante. "Ho rischiato davvero la vita". Catena Fiorello, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ricorda il dramma vissuto lo scorso inverno, durante i giorni del Festival di Sanremo."La colecisti si è trasformata in una mostruosità. I calcoli sono una cosa seria e l'ho sperimentato personalmente, possono portare anche alla morte in casi estremi. Milleunadonna.it

