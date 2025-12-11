Catena Fiorello | La colecisti si è trasformata in una mostruosità Ho rischiato di morire per sepsi Il racconto della scrittrice

Catena Fiorello condivide il suo drammatico episodio di salute, raccontando come la sua colecisti si sia trasformata in una

Il racconto è impressionante. "Ho rischiato davvero la vita". Catena Fiorello, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ricorda il dramma vissuto lo scorso inverno, durante i giorni del Festival di Sanremo."La colecisti si è trasformata in una mostruosità. I calcoli sono una cosa seria e l'ho sperimentato personalmente, possono portare anche alla morte in casi estremi. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Catena Fiorello: " La colecisti si è trasformata in una mostruosità. Ho rischiato di morire per sepsi". Il racconto della scrittrice

