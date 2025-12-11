Catanzaro-Avellino sedicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La sfida tra Catanzaro e Avellino, valida per la sedicesima giornata della Serie B 2025/2026, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre nella corsa ai playoff. Un successo potrebbe infatti rappresentare un passo importante verso obiettivi più ambiziosi, mentre le formazioni si preparano a scendere in campo con determinazione e strategia.
Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. La vittoria di una delle due potrebbe dare ulteriore slancio per raggiungere la zona playoff. Catanzaro-Avellino si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono reduci dalla pesante vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Modena, allungando la striscia positiva a due successi nelle ultime cinque gare. Attualmente settima, la squadra di Aquilani punta alla terza vittoria consecutiva per consolidarsi nella parte alta della classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
