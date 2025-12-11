Castro dei Volsci Il paese diventa presepe 29esima edizione
A Castro dei Volsci, "Il Paese diventa Presepe" è una storica e suggestiva manifestazione natalizia giunta alla 29esima edizione dove l'intero borgo medievale si trasforma in un presepe vivente, con centinaia di figuranti in costumi d'epoca, scene di vita contadina del '800, antichi mestieri.
Castro dei Volsci rinnega Gassman, intitolare teatro a Manfredi - Castro dei Volsci dice no a Vittorio Gassman e vuole abbracciare Nino Manfredi, il suo concittadino nato tra le sue mura nel 1921: una raccolta di firme è stata avviata in paese per cambiare nome al
Castro dei Volsci "rinnega" Gassman: «Intitolate il teatro a Nino Manfredi» - A Castro dei Volsci riscoppia la questione dell'intitolazione del teatro comunale, che da oltre vent'anni porta il nome di Vittorio Gassman.