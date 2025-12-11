Castelnuovese Primi bilanci

La Castelnuovese si trova attualmente a metà campionato di Prima Categoria Girone E, con un bilancio di 22 punti. Dopo 12 partite, la squadra ha conquistato 7 vittorie, 4 sconfitte e un pareggio, posizionandosi nella prima metà della classifica. Ecco i primi bilanci di questa stagione sportiva.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – 22 punti frutto di 7 vittorie, 4 sconfitte ed 1 pareggio, è il bottino ottenuto fino a questo momento dalla Castelnuovese a quattro giornate dalla conclusione del girone d'andata per quanto riguarda il campionato di Prima Categoria Girone E. Una quarta posizione in classifica a -4  lunghezze dalla capolista Tegoleto ed un importante +8 dall'ultima posizione valevole per i play-out occupata dal Marino Mercato Subbiano. La squadra amaranto, allenata quest'anno da mister Sereni Simone, in queste prime 12 uscite  ha mostrato un notevole sviluppo sia dal punto di vista della mentalità che dal punto di vista del gioco espresso in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

