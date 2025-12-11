castelli commissario terremoto 2023 oggi la nomina del governo

Oggi si attende la nomina ufficiale del senatore Guido Castelli come commissario per la ricostruzione dei comuni della Romagna colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023. La scelta rappresenta un passo importante per coordinare gli interventi di ripristino e supporto alle comunità coinvolte, segnando un momento cruciale nella gestione dell’emergenza post-sisma.

"Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della ormai imminente nomina del senatore Guido Castelli a commissario per la ricostruzione post-terremoto nei comuni del territorio della Romagna appenninica colpito dal sisma del 18 settembre 2023 di magnitudo 4.9 della scala Richter". Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell'Emilia-Romagna per Forza Italia: "Si tratta di una decisione che riteniamo particolarmente positiva, perché Castelli ha già dimostrato sul campo capacità, visione e autorevolezza nel ruolo di commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e 2017, incarico che ricopre dal gennaio 2023", afferma ancora Tassinari.