Castelfranco Emilia brinda al successo dell' Après Slide

Castelfranco Emilia celebra con entusiasmo il successo dell’Après Slide, evento natalizio che ha portato l’atmosfera alpina nel cuore della città. Organizzato dal Comune e da numerose associazioni locali, l’evento si è svolto in due intense giornate, offrendo ai cittadini un’occasione unica di vivere il fascino del Natale in modo originale e coinvolgente.

Castelfranco Emilia, 10 dicembre 2025 – Buona la prima per l'Après Slide, la due giorni organizzata da Comune e diverse associazioni del territorio per portare il sapore del natale alpino in città. Numerosissimi i visitatori da tutto il comprensorio. Dai mercatini artigianali alle attività dedicate ai più piccoli, dalle animazioni itineranti ai punti ristoro, fino alle due serate rivolte ai giovani, l'iniziativa ha trasformato il cuore della città in un vero e proprio villaggio natalizio. Secondo il Comune, sono state oltre cinquemila le presenze durante la due giorni. A contribuire all'atmosfera molto suggestiva della due giorni castelfranchese è stata in primis l'affiatata squadra di volontari, formata in gran parte da giovanissimi.

