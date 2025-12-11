Cassonetto in fiamme la colonna di fumo si alza al cielo

La sera di mercoledì 10 dicembre, a Levico Terme, i vigili del fuoco volontari sono intervenuti per spegnere un cassonetto in fiamme in viale Roma. L’incendio ha causato una colonna di fumo visibile in cielo, richiamando l’attenzione dei residenti e richiedendo un pronto intervento per mettere in sicurezza l’area.

È stata una serata movimentata quella di mercoledì 10 dicembre per i vigili del fuoco volontari di Levico Terme che sono stati allertati dagli abitanti del paese per un cassonetto di immondizie in fiamme, in viale Roma.Ancora non si conoscono con esattezza le cause del rogo.

