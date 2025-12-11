Cassiere licenziato Piccoli cuori di solidarietà

Lanazione.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centinaio di manifestanti della Cisl di Siena si sono radunati davanti a un centro commerciale per sostenere Fabio Giomi, cassiere licenziato dopo un test interno che ha sollevato polemiche. La protesta si è concentrata sulla vicenda del licenziamento e sulla pratica adottata da Pam Panorama, che ha portato alla sospensione del lavoratore.

Una cinquantina di manifestanti della Cisl di Siena ha invaso il centro commerciale della stazione per manifestare solidarietà a Fabio Giomi, il cassiere licenziato in tronco un mese fa per non aver superato il cosiddetto test del carrello: una pratica interna adottata da Pam Panorama, che prevede che un ispettore aziendale nasconda volontariamente della merce all’interno di confezioni voluminose per verificare se il cassiere sia in grado di individuarla. Il flash mob ha voluto essere anche un atto di vicinanza a tutti i colleghi della grande distribuzione, per cui si sta avvicinando l’impegnativo periodo delle feste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cassiere licenziato piccoli cuori di solidariet224

© Lanazione.it - Cassiere licenziato "Piccoli cuori di solidarietà"

cassiere licenziato piccoli cuoriCassiere licenziato "Piccoli cuori di solidarietà" - Manifestazione organizzata dalla Cisl al centro commerciale della stazione per esprimere vicinanza al dipendente della Pam ... Lo riporta msn.com

cassiere licenziato piccoli cuoriPam, cassiere licenziato dopo il test del carrello. Il caso oggi sul tavolo del prefetto - Siena, Valerio Massimo Romeo ha convocato Pam e sindacati di categoria per tentare una mediazione tra le parti ... Lo riporta msn.com