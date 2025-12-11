Cassano tuona | L’Inter non mi è assolutamente piaciuta col Liverpool ma il rigore è uno schifo! Voglio dire una cosa a Bastoni e Thuram

Antonio Cassano commenta la recente sconfitta dell’Inter contro il Liverpool in Champions League, esprimendo il suo disappunto sulla prestazione della squadra e sul rigore assegnato. L’ex attaccante nerazzurro rivolge inoltre un messaggio diretto a Bastoni e Thuram, criticando alcuni aspetti della partita e condividendo la sua opinione sulla situazione.

Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, ha voluto dire la sua sulla sconfitta rimediata dai nerazzurri contro il Liverpool in Champions League. A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro il Liverpool, non risparmiando critiche feroci. L’ex fantasista barese ha definito scandaloso e assurdo il rigore concesso per il contatto su Wirtz, invocando uno stop per arbitro e VAR, ma ha contestualmente puntato il dito contro Alessandro Bastoni. Secondo Cassano, il difensore della Nazionale paga una ricorrente ingenuità in area di rigore, attirando su di sé gli episodi negativi. 🔗 Leggi su Internews24.com