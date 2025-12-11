Caso Tony Drago il militare siracusano morto in caserma | la Corte europea svela gravi omissioni
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la morte del militare siracusano Tony Drago, evidenziando gravi omissioni nelle indagini e violazioni del diritto alla vita. La decisione stabilisce un risarcimento di 42mila euro alla madre del militare, sottolineando le responsabilità dello Stato nelle circostanze della sua scomparsa.
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver violato il diritto alla vita del militare siracusano Tony Drago ritenendo che «le autorità preposte non abbiano condotto un’indagine efficace sulle circostanze della sua morte», e ha stabilito che lo Stato italiano dovrà versare alla madre del militare 42mila euro a titolo di risarcimento del danno morale. Il ritrovamento del. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il caso Tony Drago: la verità negata - intervista a Valentina Drago
