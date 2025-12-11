caso rifiuti altra udienza in tribunale tutte le parti ammesse al processo

Si apre un nuovo capitolo nel procedimento sul caso rifiuti con un'udienza in tribunale. Tutte le parti civili sono state ammesse e si attendono ulteriori depositi documentali entro gennaio. La prossima udienza, prevista per marzo 2026, sarà particolarmente importante poiché Cristian Goracci sarà ascoltato in qualità di indagato, con un interrogatorio richiesto dal suo avvocato.

Tutte le parti civili sono state ammesse al processo; entro il 30 gennaio saranno depositati ulteriori documenti; la prossima udienza è fissata per l’11 marzo 2026 e sarà cruciale, perché uno degli indagati Cristian Goracci verrà ascoltato con la formula dell’interrogatorio (una richiesta avanzata dal suo avvocato). Questi i punti principali dell’udienza che si è svolta ieri mattina in tribunale a Perugia nell’ambito del processo sul caso rifiuti che coinvolge l’ex vertice della società pubblica Sogepu Cristian Goracci e l’ex numero uno della privata Ece, Antonio Granieri. I due sono accusati, a vario titolo, di corruzione ed emissione di fatture false, reati relativi alla fase di partecipazione al bando di gara per la gestione dei rifiuti in Alta Umbria quando venne fondata Sogeco (Sogepu ed Ece) che poi si aggiudicò il servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it