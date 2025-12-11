Caso Resinovich | il fratello di Liliana Penso sia stato il marito
Il caso Resinovich, al centro di un'importante indagine, continua a suscitare discussioni e sospetti. Il fratello di Liliana Resinovich esprime la propria convinzione: pensa che il marito possa essere coinvolto. La Procura dispone di documenti che supportano questa ipotesi, alimentando le polemiche e le riflessioni sul caso ancora irrisolto.
AGI - "Io penso, come ho già detto, che sia stato il marito. La Procura ha i documenti, negli atti c'è scritto tutto. Il marito, il mio ex cognato, è stato indagato per un omicidio con l'aggravante della parentela. Lasciamo che lavorino". Lo ha ribadito Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, trovata morta nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, partecipando questa mattina a un sit-in davanti al tribunale di Trieste - presenti una trentina di persone tra cui molti giornalisti e operatori - per chiedere verità e giustizia per la sorella. "Speriamo - ha concluso Sergio Resinovich - che la Procura possa dare un' accelerata, perché sono quattro anni che io non vivo, questa non è vita. 🔗 Leggi su Agi.it
Al centro della puntata il caso del giovane Claudio Mandia che a nemmeno 18 anni si è tolto la vita a New York dopo essere stato espulso dalla scuola che stava frequentando. Aggiornamenti anche sul caso Resinovich e Capezzuti. - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: Liliana Resinovich c'è un indagato per la querelle sulla frattura della vertebra T2
Leggi anche: Il fratello di Liliana Resinovich | Scavare nella storia del telefono regalato da Visintin a una youtuber
Caso Liliana Resinovich, le parole shock: "È stato lui. La Procura ha i documenti, negli atti c'è scritto tutto" - E’ ancora giallo sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre del 2021 e ritrovato il 5 gennaio 2022 morta nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Come scrive notizie.it
Der Fall Liliana Resinovich, die schockierenden Worte: „Er war es. Die Staatsanwaltschaft hat die Dokumente; alles ist in den Akten vermerkt.“ - Januar 2022 tot aufgefunden wurde, vor dem Gerichtsgebäude. Da notizie.it