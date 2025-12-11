Caso Bidente bonifica dopo l’aviaria Chieste condanne per 5 persone | Sfruttarono oltre trecento operai

Nel caso Bidente, la bonifica dopo l’aviaria ha portato alla luce gravi irregolarità nel settore agricolo. Sono state chieste condanne per cinque persone coinvolte in sfruttamento, contratti irregolari, visite mediche mancanti e condizioni di lavoro inaccettabili, tra cui doppi turni e subappalti illeciti, evidenziando un sistema di sfruttamento e negligenza.

Anomalie nei contratti agricoli (in alcuni casi assenti), visite mediche e vaccini mai effettuati, subappalti irregolari e lavoratori costretti a doppi turni indossando sempre le stesse tute. Sono soltanto alcune delle contestazioni del pm Andrea Maggioni per il presunto sfruttamento nel 2017 di 372 lavoratori impiegati nella bonifica di aviaria in un impianto di allevamento polli a Codigoro. Ieri in tribunale a Ferrara, il pubblico ministero ha chiesto condanne severe per gli imputati nel processo. Si parla di 2 anni e dieci mesi per la presidente della coop Bidente dell’epoca Elisabetta Zani e una multa di 186mila euro; 4 anni e 186mila euro di sanzione per il direttore di cantiere dell’epoca Ido Bezzi; mentre per i responsabili marocchini delle tre coop in subappalto, il pm ha chiesto 4 anni e 55mila euro di multa per Abderrahim El Absy, 4 anni e 78. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it