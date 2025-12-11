Casello Solarolo–Castel Bolognese Bakkali Pd | Ritardi e incertezze sul progetto servono tempi chiari

Il progetto del casello Solarolo–Castel Bolognese sulla A14 è al centro di un'interrogazione parlamentare. La deputata del Partito Democratico Ouidad Bakkali ha sollevato preoccupazioni riguardo ai ritardi e alle incertezze che caratterizzano l'avanzamento dell'opera, chiedendo tempi più chiari e un intervento concreto per definire lo stato di avanzamento.

