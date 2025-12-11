Casatenovo scippa una pensionata e la spinge a terra | arrestato

Un episodio di rapina si è verificato nel centro di Casatenovo, dove una pensionata di 71 anni è stata vittima di uno scippo e spinta a terra. L'aggressore è stato prontamente arrestato dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto per fermare il responsabile.

Casatenovo (Lecco), 11 dicembre 2025 – Una pensionata di 71 anni è stata scippata in centro a Casatenovo. Ha provato a opporsi e avvinghiarsi alla tracolla della borsetta, ma lop scippatore l'ha spinta e trascinata a terra, fino a quando lei non ha mollato la presa. Poco dopo è stato comunque rintracciato e fermato: è uno straniero di 25 anni. E' stato arrestato e ora è in carcere a Pescarenico di Lecco. Lo scippo. Teatro dello scippo è stata ieri pomeriggio piazza della Repubblica, cioè la piazza del municipio di Casatenovo. La 71enne era in strada e si stava incamminando verso casa. Il 25enne l'ha sorpresa alle spalle e le ha afferrato la borsetta che la signora indossava a tracolla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it