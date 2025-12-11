Casa del Nonno 13 presenta La Salumeria | il nuovo spazio dello chef Attianese

Casa del Nonno 13 amplia la propria offerta con l'apertura de La Salumeria, un nuovo spazio dedicato alla tradizione norcina e casearia. Situato all’interno di un affascinante palazzo settecentesco a Mercato San Severino, questo locale offre un’esperienza gastronomica autentica, valorizzando i sapori della tradizione locale e arricchendo il panorama culinario della zona.

Il nuovo corso di Casa del Nonno 13 con Gioacchino Attianese.

