Cartoline poesie e insulti Ex amanti di 70 anni in tribunale Lui condannato per stalking

Un episodio insolito ha coinvolto due ex amanti di 70 anni nel piccolo paesino di Roncalceci, nel ravennate. Dopo anni di rapporti turbolenti, tra cartoline, poesie e insulti, un uomo di 75 anni è stato condannato per stalking, in un caso che ha attirato l’attenzione per la sua natura peculiare e le dinamiche di una vicenda che si è consumata in età avanzata.

Uno stalking in punta di francobollo, consumato tra ultrasettantenni in un paesino del forese ravennate, Roncalceci, si è chiuso con una condanna a un anno – pena sospesa – per un 75enne che, all’epoca dei fatti, ne aveva 73. Una vicenda tanto bizzarra quanto amara: l’uomo perseguitava l’ex amante non con pedinamenti tecnologici, ma spedendole cartoline anonime . eppure firmate, a modo suo. La relazione tra i due, lei circa 70enne e allora donna single, lui pensionato e sposato (la moglie, secondo quanto emerso, lo avrebbe persino perdonato), si era consumata tra il 2019 e l’inizio del 2023. Una volta interrotto il legame, l’uomo avrebbe dato avvio a una attività persecutoria singolare e insistita: una decina di cartoline, poi lettere, tutte anonime solo in apparenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cartoline, poesie e insulti. Ex amanti di 70 anni in tribunale. Lui condannato per stalking

