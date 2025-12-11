Carta d’identità elettronica senza scadenza per gli over 70 la riforma

Il Governo Meloni propone una riforma che potrebbe rivoluzionare il rilascio della carta d’identità per gli over 70, introducendo una versione senza scadenza. Questa novità mira a semplificare le procedure e ridurre gli obblighi di rinnovo per gli anziani, facilitando l’accesso ai servizi e migliorando la qualità della vita dei cittadini più anziani.

Il Governo Meloni punta a semplificare la vita a milioni di cittadini anziani: la carta di identità per gli over 70, che oggi richiede un rinnovo periodico, potrebbe diventare un documento a validità illimitata. L'annuncio arriva dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che conferma l'avvio di un progetto congiunto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Ministero dell'Interno e il Ministero per gli Affari Europei. Carta di identità, stop al rinnovo per gli over 70. Secondo Zangrillo, il nuovo regime eviterebbe agli anziani di affrontare le procedure oggi previste per il rinnovo della Cie (carta di identità elettronica): la prenotazione online dell'appuntamento, il passaggio allo sportello comunale e l'utilizzo degli strumenti digitali come lo Spid.

Zangrillo: 'Per gli over 70 carta d'identità elettronica senza scadenza' - "Stiamo portando avanti, insieme all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al Ministero dell'Interno e al Ministero per gli Affari Europei, un progetto che introduce una semplificazione molto ...

Carta d'identità elettronica senza scadenza per gli over 70, il ministro Zangrillo: «Non servirà il rinnovo». Ecco cosa cambia - Chi supera i 70 anni di età non dovrà più rinnovare il documento.

