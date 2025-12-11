Carta del docente a quale Ufficio Scolastico inviare la sentenza per l’accredito AGGIORNATO con SICILIA

La riattivazione della piattaforma cartadeldocente.istruzione.it lo scorso 19 novembre ha riportato numerosi utenti alle procedura di accredito, ma ha anche generato diverse criticità. In questo articolo, si approfondisce a quale Ufficio Scolastico Regionale inviare la sentenza relativa all’accredito della carta del docente, con aggiornamenti specifici anche per la Sicilia.

Carta del docente: la riattivazione della piattaforma cartadeldocente.istruzione.it lo scorso 19 novembre ha comportato delle problematiche iniziali non indifferenti. Alcuni docenti, pur essendo beneficiari non ritrovano il residuo 202425, ma l'inghippo più grande riguarda i docenti destinatari di sentenze. L'articolo Carta del docente, a quale Ufficio Scolastico inviare la sentenza per l’accredito AGGIORNATO con SICILIA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

