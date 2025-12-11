Carrick premia Gravenberch | Disciplina intelligenza e verticalità Così ha deciso Inter-Liverpool

In occasione di Inter-Liverpool, Michael Carrick ha evidenziato le qualità di Ryan Gravenberch, sottolineando disciplina, intelligenza e capacità di verticalità come fattori chiave. L’ex centrocampista del Manchester United ha spiegato le ragioni della sua scelta come MVP, evidenziando l’impatto del giocatore olandese nella partita.

Inter News 24 Carrick elogia la performance di Gravenberch in Inter Liverpool: l’ex centrocampista del Manchester United spiega la scelta dell’MVP. L’interpretazione tattica di Ryan Gravenberch, centrocampista olandese classe 2002, è stata – secondo la UEFA – una delle vere chiavi del successo del Liverpool sul campo dell’Inter. A spiegarlo è Michael Carrick, ex regista del Manchester United e oggi osservatore tecnico UEFA, che ha analizzato la prestazione del giocatore premiato come MVP del match di San Siro. Carrick ha evidenziato come Gravenberch abbia recitato un ruolo molto diverso dal solito, agendo in una posizione più prudente ma con una lucidità che ha spesso fatto la differenza. 🔗 Leggi su Internews24.com