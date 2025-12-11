Carrarese Vietati passi falsi contro l’Entella Curva Nord ore decisive per l’inaugurazione

La Carrarese si prepara alla sfida contro l’Entella, un’occasione cruciale per non perdere terreno in classifica. La settimana di allenamenti si intensifica, mentre si avvicinano anche i momenti decisivi per l’inaugurazione della Curva Nord. Domenica alle 15 allo “Stadio Dei Marmi” si aspetta una partita importante, con i padroni di casa determinati a ottenere il massimo risultato.

La Carrarese continua la sua settimana di lavoro in vista della sfida contro l’ Entella. Domenica alle 15, allo “ Stadio Dei Marmi “, arriverà un’altra squadra che, come la Sampdoria prima dello scorso turno, è reduce da un periodo non particolarmente esaltante. Nell’ultima uscita la squadra di Chiavari ha infatti perso in casa il delicato scontro salvezza con lo Spezia, rimanendo così a 15 punti, uno in più rispetto ai ragazzi di Calabro e uno in meno sul terzetto di squadre che segna il riferimento della zona retrocessione composto da Mantova, Südtirol e dagli stessi spezzini, tutte a quota 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net