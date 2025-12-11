Caro voli per Natale andare a casa costa fino al 700% in più Quanto si spende per viaggiare in Italia e all' estero
Durante le festività natalizie, i prezzi dei voli in Italia e all'estero aumentano considerevolmente, rendendo i viaggi più costosi per gli italiani. L'ultima indagine sui prezzi dei voli da Milano e Roma evidenzia come le tariffe possano aumentare fino al 700%, complicando i piani di chi desidera trascorrere il Natale a casa o in viaggio.
Viaggiare in aereo durante le festività natalizie continua a essere un salasso per gli italiani. Lo conferma l?ultima indagine sui prezzi dei voli in partenza da Milano e Roma.
A Natale è caro-voli, costa il 700% in più - La denuncia di Altroconsumo sull'aumento dei prezzi dei biglietti aerei.
Carissimi i voli per Natale: i prezzi salgono alle stelle - Il caro voli per Natale fa lievitare i costi per chi deve tornare nella propria terra d'origine come la Sicilia.
