Caro Natale ma quanto ci costi | addobbi e prelibatezze aumentano mediamente del +3,7%

Con l’avvicinarsi del Natale, l’Osservatorio Federconsumatori ha analizzato l’aumento dei costi legati alle tradizioni festive. Tra addobbi e prelibatezze, le spese mediamente crescono del +3,7%, riflettendo le dinamiche di mercato e le scelte delle famiglie in vista delle festività.

Il Natale è ormai alle porte e, come ogni anno, l’Osservatorio Federconsumatori ha rilevato i costi dei prodotti tipici di questa festa e le principali tendenze di acquisto da parte delle famiglie. Dai regali agli addobbi, dagli alberi di Natale alle prelibatezze culinarie: quest’anno gli aumenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

"Caro Nipote di Babbo Natale, mi chiamo Stefano e ho diverse passioni. Nella vita ho lavorato come dentista, ora che sono in pensione mi occupo di qualche hobby, come studiare l’aromaterapia e la lingua francese. Mi piace partecipare alla tombola e agli in - facebook.com Vai su Facebook

Un "caro" Natale per i trasporti: i voli da Roma aumentano fino al 758% ift.tt/IpSHv9G Vai su X

Caro Natale, tra pranzi e addobbi: ecco quanto spenderemo per le feste - Quanto spenderanno quest’anno gli italiani, tra pranzi, regali, bollette, addobbi, hotel, treni, aerei e t ... Si legge su msn.com

Caro voli per Natale, andare a casa costa fino al 700% in più. Quanto si spende per viaggiare in Italia e all'estero - Viaggiare in aereo durante le festività natalizie continua a essere un salasso per gli italiani. Segnala msn.com