Caro Landini quanto ci costi Conflavoro presenta il conto degli scioperi | 5,5 miliardi di euro l’anno tra danni diretti e indiretti

Conflavoro stima in 5,5 miliardi di euro all’anno i costi degli scioperi, tra danni diretti e indiretti. Mentre si avvicina un nuovo venerdì di proteste indette dalla Cgil, cresce la preoccupazione per l’impatto economico e sociale di queste mobilitazioni, che interessano numerosi settori e coinvolgono l’intera nazione.

Un nuovo venerdì nero si preannuncia per gli italiani, alle prese con l’ennesimo sciopero generale indetto dalla Cgil. Saranno poi i numeri del bilancio finale a dire com’è andata: l’ultima “serrata” non è stata poi questo grande successo in termini di adesione e, anzi, si può parlare di vero e proprio flop. Ciononostante, disagi per i cittadini ce ne sono stati eccome, per quello che ormai è universalmente riconosciuto come “effetto annuncio”. La pratica del venerdì cigiellino ha ormai perso ogni credibilità, tanto che anche gli altri sindacati prendono apertamente le distanze, ricordando che certe proteste pregiudiziali, certe dinamiche conflittuali per mero esercizio di conflitto non servono né al Paese né ai lavoratori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it