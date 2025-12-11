Caro bollette dalla commissione Bilancio via libera al sostegno per l' autonomia energetica delle famiglie

La commissione Bilancio ha approvato un emendamento che introduce un sostegno dedicato all’autonomia energetica delle famiglie siciliane. All’interno della finanziaria regionale, è stato istituito un plafond speciale nel Fondo Sicilia, volto a offrire finanziamenti a tassi agevolati per l’acquisto di impianti fotovoltaici, promuovendo l’autosufficienza energetica e il risparmio domestico.

“Con un emendamento a mia firma è stata inserita nella finanziaria regionale una norma che prevede, all’interno del Fondo Sicilia, l’istituzione di un plafond strutturale dedicato ai finanziamenti a tassi agevolati per l’acquisto di impianti fotovoltaici da parte delle famiglie siciliane. Si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

