Carnevale storico di Frosinone | riconoscimento nazionale e contributo di 15.800 euro

Il Carnevale storico di Frosinone ha ottenuto il riconoscimento nazionale e un contributo di 15.800 euro dal Ministero della Cultura. Questa iniziativa mira a tutelare e valorizzare un patrimonio culturale di grande importanza, riconosciuto per la sua identità storica e tradizionale nel panorama italiano.

Il Comune di Frosinone è risultato beneficiario del Fondo nazionale istituito dal Ministero della Cultura per la tutela e la valorizzazione dei Carnevali storici con riconosciuta identità culturale. Il progetto presentato dall’Amministrazione è stato ammesso al contributo con un finanziamento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Passeggiata al centro storico, il panorama del porto,la fontana del Carnevale e il vecchio municipio . LINDAU - facebook.com Vai su Facebook

Frosinone: sindaco, finanziamento del ministero del Cultura per il Carnevale storico - Il Comune di Frosinone "è risultato beneficiario del Fondo nazionale istituito dal Ministero della Cultura per la tutela e la ... Riporta agenzianova.com

Frosinone – Cultura e Centro storico, pioggia di fondi dalla Regione: premiato il lavoro degli assessori Testa e Geralico - Grazie alla bontà dei progetti presentati, il Comune in circa 30 giorni ha ottenuto ben 100mila euro per il Festival dei Conservatori e il Carnevale Storico: quest'ultimo nel capoluogo ha ottenuto dal ... Come scrive tunews24.it