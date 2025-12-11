Carne di uccello fermentata in pelle di foca il Turducken e la Ciorba de Burta | i piatti tipici di Natale più assurdi e per stomaci forti

Durante le festività natalizie, alcune tradizioni culinarie sorprendono con piatti insoliti e audaci. Tra specialità come il “Turducken” e la “Ciorba de Burta”, si mescolano sapori intensi e combinazioni inusuali, spesso destinate a stomaci forti. Ecco una selezione di alcune delle tradizioni più strane e sorprendenti che rendono il Natale un’occasione unica dal punto di vista gastronomico.

Un tacchino ripieno di anatra, pollo e salsiccia. Dodici piatti senza carne nella stessa cena di Natale. Carne di uccello fermentata in pelle di foca. È diventato un trend di Google l'articolo pubblicato dalla versione online del Messaggero dove si enumerano diversi piatti tipici nel mondo preparati per Natale e piuttosto bizzarri. Si inizia dallo statunitense Turducken, sorta di unione materiale e lessicale di tre tipi di carne: tacchino, anatra e pollo. All'esterno la carcassa del tacchino, all'interno un'anatra disossata che a sua volta racchiude pezzi di pollo, a loro volta farciti di salsiccia.

