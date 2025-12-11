Carlot presenta Non vengo da Marte | il singolo-mantra che trasforma la fragilità in forza

Carlott presenta il suo nuovo singolo “Non vengo da Marte”, un brano-mantra che trasmette un messaggio di forza e resilienza. La cantautrice bresciana ha condiviso dettagli sulla creazione, il significato e le prospettive future del pezzo durante l’intervista nel podcast Unplugged Playlist condotto da Sofia Riccaboni.

"Non vengo da Marte" non è solo il titolo di una canzone, ma un vero e proprio mantra. È così che la cantautrice bresciana Carlott ha raccontato il suo nuovo brano ai microfoni del podcast Unplugged Playlist condotto da Sofia Riccaboni, dove ha ripercorso genesi, significato e prospettive future di questo pezzo così personale. Un brano nato per ricordarsi che stare male è umano, che accogliere i momenti bui non significa essere "sbagliati" o "falliti". "Quando sto male non succede niente, non vengo da Marte, non sono strana se accetto anche il momento negativo", spiega l'artista. "È un modo per ricordarmi che quei momenti li abbiamo tutti".