Carlot presenta il suo nuovo singolo “Non vengo da Marte”, un brano-mantra che trasmette un messaggio di forza attraverso la vulnerabilità. Nella sua intervista a Unplugged Playlist, la cantautrice bresciana ha condiviso dettagli sulla genesi, il significato e le prospettive future di questa canzone profondamente personale.

© Dailyshowmagazine.com - Carlot presenta “Non vengo da Marte”: il singolo-mantra che trasforma la fragilità in forza

“Non vengo da Marte” non è solo il titolo di una canzone, ma un vero e proprio mantra. È così che la cantautrice bresciana Carlott ha raccontato il suo nuovo brano ai microfoni del podcast Unplugged Playlist condotto da Sofia Riccaboni, dove ha ripercorso genesi, significato e prospettive future di questo pezzo così personale. Un brano nato per ricordarsi che stare male è umano, che accogliere i momenti bui non significa essere “sbagliati” o “falliti”. “Quando sto male non succede niente, non vengo da Marte, non sono strana se accetto anche il momento negativo”, spiega l’artista. “È un modo per ricordarmi che quei momenti li abbiamo tutti”. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

Leggi anche: Carlot presenta “Non vengo da Marte”: il singolo-mantra che trasforma la fragilità in forza

Leggi anche: Sethu presenta il nuovo singolo Astrologia, scritto con il fratello gemello Jiz

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Carlot presenta Non vengo da Marte il singolo-mantra che trasforma la fragilità in forza

#TCR | Lynk & Co Motorsport presenta la 03+ TCR, la terza versione della vettura cinese di: Marco Colletta Articolo completo qui https://www.p300.it/tcr-lynk-co-motorsport-presenta-la-03-tcr-la-terza-versione-della-vettura-cinese/ [ Con la separazion - facebook.com facebook