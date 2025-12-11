Carlo Conti scherza ad Atreju | Preoccupato perché quest' anno poca polemica a Sanremo – Il video

Durante l'evento di Atreju, Carlo Conti ha scherzato sulla mancanza di polemiche a Sanremo di quest'anno, sottolineando come il Festival sia sempre stato un grande spettacolo che suscita discussioni e commenti. Il video, pubblicato dall'Agenzia Vista, mostra il conduttore ironizzare sulla situazione, evidenziando l'importanza del festival come momento di intrattenimento e confronto pubblico.

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Il Festival di Sanremo "è un grande carrozzone che fa parlare e sparlare. Quest'anno sono preoccupato perché' non ci sono polemiche a differenza dell'anno scorso. Vediamo se strada facendo si crea un po' di polemica". Così scherzando Carlo Conti, direttore artistico del Festival, al panel di Atreju 'La televisione e la cultura nazional popolare in Italia' insieme a Mara Venier. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

