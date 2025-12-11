Carlo Conti rivela il gesto riservato agli esclusi da Sanremo e commenta | Li ho autorizzati a mandarmi a quel paese

Durante un evento ad Atreju, Carlo Conti ha condiviso un gesto riservato agli esclusi da Sanremo, autorizzandoli a “mandarlo a quel paese”. Nel corso dell'incontro con Mara Venier, Marco Liorni ed Ezio Greggio, si è affrontato anche il tema della televisione e della cultura nazionalpopolare in Italia.

C'è stato spazio anche per il tema Sanremo ad Atreju, durante lo spazio in cui Carlo Conti, Mara Venier, Marco Liorni ed Ezio Greggio hanno parlato della "televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia". "Quest'anno sono un po' preoccupato perché ci sono poche polemiche", ha ironizzato il. 🔗 Leggi su Today.it

