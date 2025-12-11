Carlo Calenda giallo e polemica su un ipotetico convegno alla Federico II annullato
Carlo Calenda denuncia su X la cancellazione di un suo incontro con gli studenti alla Federico II, attribuendola a ragioni misteriose. L'ex ministro accusa inoltre l'università di aver invece accolto con entusiasmo un evento patrocinato dall'Anpi Nazionale, definendolo un'operazione di propaganda putiniana. La vicenda solleva polemiche e dubbi sulla gestione degli eventi universitari e sulle scelte istituzionali.
"Dovevo fare un incontro con gli studenti alla Federico II, cancellato per ragioni misteriose. Oggi scopro che questa bella iniziativa di propaganda putiniana patrocinata da?Anpi Nazionale è invece accolta a braccia aperte", accusa su X Carlo Calenda pubblicando a corredo del post la locandina. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Gruppo Gedi in vendita, Carlo Calenda attacca John Elkann: «L'avevo detto, dati gli asset industriali i giornali non servono più» Vai su X
Carlo Calenda. Carlo Calenda · Original audio. - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Calenda, giallo (e polemica) su un ipotetico convegno alla Federico II annullato - Il segretario di Azione pubblica un post al vetriolo su X, ma una nota ufficiale dell'Università di Napoli lo smentisce ... Come scrive napolitoday.it
Scontro tra l'Ad di Enel Cattaneo e Carlo Calenda: "Vai a lavorare, lazzarone" - Scintille tra il leader di Azione, Carlo Calenda, e l'amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo. tg24.sky.it scrive