Carl Rinsch perde la causa contro Netflix e rischia 90 anni di carcere per la serie sci-fi mai completata
Carl Rinsch ha perso una causa contro Netflix, rischiando fino a 90 anni di carcere. La giuria lo ha condannato per frode e riciclaggio di denaro, in relazione ai finanziamenti ottenuti per la serie sci-fi mai completata
Una giuria ha dichiarato che il filmmaker è colpevole di frode e riciclaggio di denaro dopo aver ottenuto molti milioni per la produzione di White Horse. Il regista Carl Rinsch è stato condannato per frode e rischia fino a 90 anni di carcere per aver ottenuto da Netflix oltre 11 milioni di dollari per una serie sci-fi mai completata. Il filmmaker era presente in tribunale a Manhattan quando è stato annunciato il verdetto e scoprirà la sua sentenza in un'udienza che si svolgerà il 17 aprile. La decisione della giuria Il regista è stato dichiarato colpevole di aver consapevolmente ideato e attuato un piano per compiere una frode e ottenere denaro mediante 'pretesti falsi e fraudolenti'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
