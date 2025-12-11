Carl Cox & More Artists TBA alla Fiera di Padova
Il 4 aprile 2026 la Fiera di Padova ospiterà un evento imperdibile per gli appassionati di musica elettronica: la presenza del leggendario DJ britannico Carl Cox. L'evento, organizzato in collaborazione con importanti realtà del settore come ZED, King's ed Extra, promette di offrire un'esperienza unica e indimenticabile.
C'è un nuovo appuntamento da cerchiare in rosso nel calendario per i fan della musica elettronica: il 4 aprile 2026 arriverà il leggendario DJ britannico CARL COX alla Fiera di Padova, grazie alla collaborazione tra realtà di spicco del mondo dello spettacolo dal vivo come ZED, King's e Extra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
