Caressa sull’Inter | Contro il Como 25 minuti pazzeschi E su Calhanoglu dico questo
Fabio Caressa analizza la recente prestazione dell'Inter contro il Como, evidenziando i 25 minuti di gioco eccezionali della squadra. Nel suo intervento, il giornalista esprime anche il suo parere su Calhanoglu, sottolineando l'importanza del suo contributo. Un'analisi dettagliata delle fasi più significative della partita e delle impressioni sul rendimento nerazzurro.
Inter News 24 Il noto giornalista Fabio Caressa parla dell’Inter, ed elogia la prestazione espressa sabato scorso contro il Como. Poi un’opinione su Calhanoglu. Caressa ha parlato dell’Inter, e della sua prova contro il Como, in un video sul suo canale Youtube. LE ULTIME SULL’INTER INTER COMO – «I primi 25 minuti dell’Inter col Como sono stati 25 minuti pazzeschi, folli: mi sono piaciuti tantissimo. Quella di Chivu è una scelta diversa di gioco, è più verticale e meno palleggiato» IL GIOCO INTERISTA – «Ad inizio campionato giocava con questa difesa alta che si faceva impilare, adesso è sempre alta ma è la squadra più corta e non va necessariamente in pressione asfissiante: lo fa in maniera alternata e riesce anche a chiudersi» CALHANOGLU – «Ha fatto grandi passi in avanti e alcuni giocatori hanno ritrovato la piena condizione: Luis Henrique ha giocato bene, Calhanoglu è tornato a grandi livelli e rispetto ad Inzaghi si fa trovare di più sulla trequarti offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
Caressa su Napoli–Juventus: “La peggiore Juve di Spalletti. Neres decisivo, troppe scelte fuori ruolo” Nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha analizzato il 2-1 del Maradona con un focus molto critico sulla Juventus di Spalletti: «Lang ti dà una mano dif - facebook.com Vai su Facebook
Fabio Caressa e Beppe Bergomi, meglio noti come i Bud Spencer e Terence Hill della telecronaca italiana. #LaConferenzaStampa di Fabio Caressa è su #RaiPlay ? bit.ly/La-Conferenza-… Vai su X
Caressa: “Inter, primi 25' col Como pazzeschi, folli! Vi avevo parlato di scricchiolii ma…” - Nel corso del suo ultimo video su YouTube, Fabio Caressa, giornalista, è tornato così sulla vittoria dell'Inter contro il Como ... Lo riporta msn.com
Caressa: “Nico Paz al Real, ma gli fa bene ora? Inter-Como interessante: se…” - Il giornalista su Radio Dee Jay ha parlato della gara dell'Inter contro la squadra di Fabregas e si è soffermato sul numero 10 argentino ... msn.com scrive