Carenza di Vitamina E? Quali infezioni si rischiano

La vitamina E è un nutriente essenziale che svolge un ruolo chiave nella protezione delle cellule e nel rafforzamento del sistema immunitario. Una carenza di questa vitamina può aumentare il rischio di infezioni e compromettere la salute generale, sottolineando l'importanza di un apporto adeguato per mantenere il benessere dell'organismo.

Quando si parla di vitamine, la vitamina E merita attenzione. Questo nutriente liposolubile agisce come un vero scudo contro i radicali liberi, protegge le cellule dall'invecchiamento e sostiene il sistema immunitario. Non solo: contribuisce alla salute del cuore, della pelle e persino dei capelli. La vitamina E è costituita da diversi composti chiamati tocoferoli e tocotrienoli, con il?-tocoferolo che svolge le funzioni più attive nell'organismo. La sua principale forza è l'azione antiossidante, che aiuta a prevenire danni cellulari e mantiene in salute tessuti e organi. Diversi studi sottolineano anche il suo ruolo nel sostenere la funzione immunitaria e nel proteggere il cuore dall'ossidazione del colesterolo "cattivo" LDL.

