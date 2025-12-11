Caregiver dalla Regione quasi 200mila euro all’Ausl

La Regione investe quasi 200mila euro nell'AUSL per rafforzare il supporto ai caregiver. L'obiettivo è creare una rete più efficace di ascolto e intervento, migliorare l'informatizzazione dei processi, sperimentare servizi di sollievo a domicilio e promuovere iniziative per tutelare la salute e il benessere psico-fisico dei caregiver.

Promuovere una rete sempre più strutturata e capillare di ascolto e intervento, informatizzare i processi per facilitare la raccolta dati, sperimentare il servizio di sollievo al domicilio, sviluppare progetti di tutela della salute e di promozione del benessere psico-fisico del caregiver. Sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La Regione Emilia Romagna mette a disposizione risorse per Interventi di sostegno per caregiver - 2025/2026. In particolare si tratta di misure sperimentali di sostegno per il diritto allo studio universitario rivolte agli studenti che svolgono anche il ruolo di car - facebook.com Vai su Facebook

Caregiver, nel Parmense arrivano quasi 300 mila euro dalla Regione - Nel Parmense arrivano quasi 300 mila euro dalla Regione Emilia- Da parmatoday.it

L’esercito dei caregiver, in Sardegna sono 200mila: la legge da due anni chiusa in un cassetto - Sono gli angeli silenziosi e affaticati di un familiare bisognoso di assistenza continua perché malato, anziano o disabile. Si legge su unionesarda.it