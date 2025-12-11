Cardiologia e Riabilitazione nuova unità al Delta

Al Delta nasce una nuova unità dedicata a Cardiologia e Riabilitazione, garantendo una presa in carico più accurata e completa per i pazienti cardiologici. L’obiettivo è rafforzare il percorso di cura, dal periodo acuto alla fase cronica, attraverso un dialogo continuo tra le strutture ospedaliere e il territorio.

Una presa in carico sempre più puntuale e completa per i pazienti cardiologici, sia nella fase acuta sia in quella cronica e un dialogo costante tra le strutture dell’ Ospedale del Delta e quelle del territorio. Questa la mission della nuova unità operativa “ Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica ”, diretta dal dottor Giovanni Pasanisi, attivata pochi giorni fa con sede presso l’Ospedale del Delta e con un aumento di posti letto di riabilitazione cardiologica, per la quale è punto di riferimento regionale. L’unità operativa potrà contare su 12 posti letto di degenza cardiologica, 8 posti dedicati alla riabilitazione intensiva cardiologica e 4 posti di cardiologia sub-intensiva, e avrà in capo il coordinamento del Day Hospital ciclico, della palestra riabilitativa e dei programmi di televisita e telemonitoraggio, raggruppando l’intero percorso cardiologico - dalla diagnosi, alla fase acuta, alla riabilitazione e al follow-up - sotto un’unica direzione clinica, in stretto raccordo con la rete provinciale per l’infarto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it