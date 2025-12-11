Carceri a Roma il Memorial Stefano Cucchi | 72 sagome per ricordare i suicidi in cella
A Roma è stato inaugurato il Memorial Stefano Cucchi, composto da 72 sagome che rappresentano le vittime di suicidio in cella. L’installazione, realizzata in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, intende rendere omaggio alle persone che hanno perso la vita nelle carceri italiane, portando all’attenzione pubblica le problematiche del sistema penitenziario.
"Oggi abbiamo ricordato Stefano, mio fratello, e con lui mia mamma Rita e mio papà Giovanni. Per il memorial Stefano Cucchi, nella Giornata mondiale dei diritti umani, abbiamo portato il dolore degli Stefano di oggi, nel cuore di una politica senza cuore". Davanti alla sede della Camera dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Carceri, 74 suicidi nel 2025: protesta oggi a Roma per chiedere interventi immediati - È mezzogiorno passato in Piazza Montecitorio e il sole di dicembre incide ombre nette sul selciato freddo. Si legge su giornalelavoce.it
